وزير روسي قريبًا بالمملكة تمهيداً لزيارة بوتين المرتقبة

تواصل- الرياض:

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه ينوي زيارة المملكة لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وأوضح نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس يخطط لزيارة المملكة قريبًا “لضبط الساعة”، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى السعودية”.

ووفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قِبَل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.