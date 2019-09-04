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هل يمكن كتابة المهر في عقد النكاح بعملة غير الريال؟.. توضيح «العدل»

هل يمكن كتابة المهر في عقد النكاح بعملة غير الريال؟.. توضيح «العدل»
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة العدل، أن بالإمكان كتابة المهر في عقد النكاح بعملة غير الريال؛ حيث جاء ذلك رداً على استفسار ورد إلى حساب “التواصل العدلي” بـ “تويتر”، من أحد السائلين صباح الأربعاء.

وبينت العدل أن متطلبات عقد النكاح تشمل حضور أطراف عقد النكاح، وهم: الخاطب، والمخطوبة، وولي المرأة، ومعهم ما يثبت شخصياتهم (بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل)، وحضور شاهديْن عارفَيْن بالمرأة ووليها، ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي، وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط.

وأضافت أن المتطلبات تشمل أيضاً إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ويكون صادراً من مستشفى معتمد، والتأكّد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح، وذلك بسؤال المأذون شخصياً لها عن موافقتها وعن شروطها ومعرفة مقدار الصداق، وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل.

وتتضمن المتطلبات إحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة، والتأكّد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، وإحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجري بوكالة من الولي أو الخاطب، ويتأكّد من أن الوكيل مخول بالتزويج، وإحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.

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