بعد تبرئته من قضية جنائية.. تعويض مواطن بـ 750 ألف ريال عقب سجنه عامًا

تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً قضى بتعويض مواطن مبلغاً وقدره 750 ألف ريال، وذلك بعد سجنه في سجن بريمان لأكثر من عام في قضية جنائية قبل تبرئته منها لاحقاً.

وقالت مصادر: إن المواطن تقدم بدعوى طالب فيها بتعويضه 5 ملايين ريال عن الضرر النفسي والاجتماعي وتقييد حريته لأكثر من عام، وشهدت الجلسة في بدايتها تنازعاً في اختصاص المحكمة، لتحسم محكمة الاستئناف أن المحكمة التي أصدرت حكم البراءة هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض.

وأشارت إلى أن المحكمة احتسبت مبلغ التعويض على أساس راتب المواطن اليومي ثم ضرِب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، مبينة أنها حسبة تقديرية تعود للمحكمة.

وبيّنت المصادر أن المحكمة شددت في حكمها على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. حسب “عكاظ”.