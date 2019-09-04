الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

بعد تبرئته من قضية جنائية.. تعويض مواطن بـ 750 ألف ريال عقب سجنه عامًا

بعد تبرئته من قضية جنائية.. تعويض مواطن بـ 750 ألف ريال عقب سجنه عامًا
0

تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً قضى بتعويض مواطن مبلغاً وقدره 750 ألف ريال، وذلك بعد سجنه في سجن بريمان لأكثر من عام في قضية جنائية قبل تبرئته منها لاحقاً.

وقالت مصادر: إن المواطن تقدم بدعوى طالب فيها بتعويضه 5 ملايين ريال عن الضرر النفسي والاجتماعي وتقييد حريته لأكثر من عام، وشهدت الجلسة في بدايتها تنازعاً في اختصاص المحكمة، لتحسم محكمة الاستئناف أن المحكمة التي أصدرت حكم البراءة هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض.

وأشارت إلى أن المحكمة احتسبت مبلغ التعويض على أساس راتب المواطن اليومي ثم ضرِب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، مبينة أنها حسبة تقديرية تعود للمحكمة.

وبيّنت المصادر أن المحكمة شددت في حكمها على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. حسب “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

أب يحرم «رضيعة» عمرها يومان من أمها.. والقاضي ينصفها خلال 30 دقيقة

محكمة بحرينية تلغي سحب جنسية 92 شكلوا حزباً لصالح إيران

محكمة بحرينية تلغي سحب جنسية 92 شكلوا حزباً لصالح إيران

اللجنة العدلية تحدد مهلة لـ25 متهمًا في «صكوك الباحة المشبوهة»

اللجنة العدلية تحدد مهلة لـ25 متهمًا في «صكوك الباحة المشبوهة»

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان.. ومصادر تكشف التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>