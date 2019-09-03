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وكيل التعليم يتحدث عن تغيير «المناهج» لهذا العام.. ماذا قال؟ (فيديو)

وكيل التعليم يتحدث عن تغيير «المناهج» لهذا العام.. ماذا قال؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام محمد المقبل، الثلاثاء، عن وجود تغيير جزئي في المناهج التعليمية هذا العام.

وقال في حديث تليفزيوني لبرنامج “معالي المواطن”، إن هناك تغييرات أكثر للمناهج التعليمية في السنوات القادمة بالتعاون مع مركز المناهج.

وأكد المقبل على أهمية خضوع المناهج لتطوير مستمر لتلبية احتياجات الطالب ومواكبة تطورات سوق العمل في المملكة والعالم.

ولفت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام إلى أن احتياجات الطالب اليوم تختلف كثيراً عن احتياجاته بالأمس، لذلك وجب على الوزارة الارتقاء بمستوى المناهج التعليمية لمتابعة متطلبات التسارع المعرفي للطلاب.

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