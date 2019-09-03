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«بلومبرغ»: المملكة تستعد لبناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء

«بلومبرغ»: المملكة تستعد لبناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أن نهاية العام الحالي ستشهد المرحلة الأولى من بناء أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء في الرياض.

ونقلت وكالة “بلومبرغ”، عن الرئيس التنفيذي للشركة جيروين فنسنت، “أن المنشأة المزمع إطلاقها ليست سوى بداية لسلسلة من المنشآت المماثلة التي ستطلق خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وستعمل المنشأة، على تحويل المخلفات إلى مواد تستخدم في إنشاء الطرق ومشاريع الإسكان، بما في ذلك مشروع لـ35 ألف وحدة سكنية، حسب ما ذكرته الشركة، حيث سيتم استخدام المخلفات المعاد تدويرها في مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الریاض، لبدء أنشطة إعادة تدوير النفايات في الرياض.

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