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قبل استهدافها للمدنيين.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في «حجة»

قبل استهدافها للمدنيين.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في «حجة»
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تواصل – وكالات:

تمكن الجيش اليمني من إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في قرية مكتظة بالسكان بمديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن الطائرة كانت ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في حرض الليلة الماضية، إلا أن الجيش اليمني تمكن من اعتراضها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني اليمني في سماء المناطق المحررة بمحافظة حجة منذ مطلع العام الحالي.

وفي ذات السياق واصلت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية، لليوم الرابع على التوالي.

وبين مصدر عسكري آخر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكن خلالها من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.

وأضاف أن الجيش الوطني يواصل حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيداً لتحريرها، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمني تعمل حالياً على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة والمناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائرَ بشريةً وماديةً كبيرةً في صفوف المليشيات.

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