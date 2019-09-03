الإطاحة بمواطنَّين ارتكبا 18 حادثة سطو مسلح في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

‏تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمواطنين اثنين في العقد الثاني، تورطا في 18 جريمة سطو مسلح على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب أموال العمال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على (مواطنين/ كلاهما في العقد الثاني من العمر), وذلك لتوفر الدلائل على ارتكابهما ثمانية عشر حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأضاف أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما, وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.