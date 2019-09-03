مضاربة عنيفة بين مراجعين وحراس الأمن داخل أحد مستشفيات «جازان» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع مضاربة عنيفة داخل إحدى مستشفيات منطقة جازان، بين المراجعين وعدد من حراس الأمن الصناعي.

وعلقت “صحة جازان” على الواقعة بقولها: “إن الزائرَين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج الأوقات المخصصة للزيارة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه، ولاذا بالفرار”.

وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن.

وأهابت صحة جازان بالمرضى والمراجعين اتباع الطرق النظامية في حال وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات 937، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوي والملاحظات.