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قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مشاجرة المركز التجاري بـ«جدة»

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مشاجرة المركز التجاري بـ«جدة»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، عن حدوث شجار بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة، بتاريخ 27/12/1440هـ؛ ما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوّار وروّاد المركز التجاري.

وأشارت إلى أن عدد المتورطين في الشجار بلغ 8 أشخاص، وتمت إصابة أحدهم برضة بسيطة، وبعض التلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.

وأظهر تفريغ تسجيل كاميرات المركز التجاري، دخول ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (3) للمركز التجاري قبل الحادثة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (4) للمركز التجاري، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المركز التجاري، وحدثت بينهم مشادة كلامية عرضية، مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم انفضوا بعد ذلك وتفرقوا.

وبينت التسجيلات، أن المتهمين تواجهوا مرة أخرى في مطاعم المركز التجاري، بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصان آخران، وتم إبلاغهما بما حدث مع المجموعة الثانية؛ فتوجه خمسة شبان إلى المجموعة الثانية، وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم، وكان أحدهم قد توجّه لشراء وجبة العشاء، فعاد وحصل نقاش بينهم مرة أخرى، تطور إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع.

وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجّه إلى أحد المطاعم، واستلّ منه سكينًا، فأمسك به أحد روّاد المجمع ونزعه منه، وقد صدر بحق أحدهم تقرير طبي يتضمن إصابة برضة في اليد اليمنى، ومدة الشفاء يومان.

وجرى إحالة أحد الأشخاص المتورطين في الحادث، لقاضي الأحداث، استنادًا للمادة (18) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13)، وتاريخ 19/11/1439هـ للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.

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