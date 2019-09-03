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شاهد.. لصوص يقتلعون صرافا آليا باستخدام «بوكلين» في الطائف

شاهد.. لصوص يقتلعون صرافا آليا باستخدام «بوكلين» في الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة قيام عدد من اللصوص باقتلاع صراف آلي من موقعه في محطة وقود على طريق رئيسي بمحافظة تنومة، بواسطة “بوكلين”، ثم رفعه على مركبة جيب “شاص”، في محاولة لسرقة محتوياته من النقود.

وكانت مصادر قد كشفت أن الجهات الأمنية رصدت الجريمة التي وقعت فجر يوم الجمعة الماضي، وتتبعت أثر الجناة وضيقت الخناق عليهم، ما اضطرهم لإشعال النيران في المركبة والصراف الآلي والفرار من موقع الحادث.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمنطقة عسير تواصل جهودها للإطاحة بالجناة، مبينةً أن الحريق لم يطل الأموال داخل صندوق الصراف الآلي.

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