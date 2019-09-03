فقد قدميه فداء للوطن.. البطل «عطية الشمراني» يوجه رسالة لمرابطي الحد الجنوبي (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو للرقيب أول عطية حسين الشمراني بطولته وصبره بعد فقدانه لكلا قدميه إثر انفجار لغم أثناء مشاركته في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي ، ووجه الشمراني رسالة إلى إخوانه المرابطين في الحد الجنوبي قائلاً: ” ألحقكم إن شاء الله ” .

وأصيب الشمراني الذي يتبع للكتيبة الأولى باللواء الرابع بعد تعرضه لانفجار لغم الخميس الماضي ما تسبب في فقدانه لقدميه الاثنتين، ليتم نقله اليوم الثلاثاء من نجران إلى الرياض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط دعوات أهله وزملائه وأصدقائه ومعارفه بعاجل الشفاء.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “البطل عطية الشمراني” ، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من مرتادي الموقع سائلين المولى عز وجل أن يعجل بشفائه ومشيدين بمواقفه البطولية وصبره ودفاعه عن تراب الوطن الذي استمر لأكثر من 6 سنوات.