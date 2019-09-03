إخلاء 5 آلاف سعودي بـ 4 ولايات أمريكية تحسُّباً لإعصار «دوريان»

تواصل – الرياض:

قال الملحق الثقافي بسفارة المملكة في واشنطن الدكتور محمد العيسى، إنهم نجحوا في إخلاء نحو 5 آلاف طالب وطالبة سعوديين في 4 ولايات أمريكية بينها ولاية فلوريدا ونقلهم إلى أماكن آمنة، وذلك تحسباً لإعصار دوريان.

وأضاف العيسى أنه تمت توعية المواطنين الموجودين مع عائلاتهم في المناطق الواقعة في نطاق الإعصار وتنبيههم بضرورة الخروج فوراً إلى المدن الآمنة.

إلى ذلك أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن عن إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، حيث تم نقلهم إلى مناطق آمنة، مضيفة أن عملية الإخلاء لا تزال قائمة لحين ضمان سلامة جميع المواطنين. حسب “اليوم”.

يذكر أن قنصلية المملكة بهيوستن الأمريكية، سبق وحذرت يوم السبت الماضي المواطنين المقيمين بولاية فلوريدا من إعصار “دوريان”؛ الذي يقترب من سواحل الولاية.