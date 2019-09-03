«الصحة» تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة.. التخصُّصات وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عن توافر وظائف صحية وإدارية بالتكليف لمنسوبي الوزارة المؤهلين للعمل في عدد من الإدارات العامة والوكالات.

وتشمل وظائف التكليف لدى الإدارة العامة للصحة المهنية، كلًّا من طبيب استشاري (طب مهني)، وطبيب نائب أول/نائب (طب مهني)، وطبيب استشاري (صحة عامة، طب مجتمع، طب وقائي)، وطبيب نائب أول/نائب (صحة عامة، طب المجتمع، طب وقائي)، وأخصائي (غير طبيب) صحة وسلامة مهنية، وأخصائي إحصاء حيوي.

وشروط التقديم على هذه الفرص هي إجادة الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، والالتزام والجدية باتباع الإجراءات المطلوبة، واجتياز المقابلة الشخصية.

أما وظائف التكليف لدى الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، فتشمل تخصُّصات: مسؤول إداري (خبرة بمتابعة المشروعات أو مؤشرات الأداء)، وسكرتير تنفيذي (خبرة مالية وموارد بشرية)، وأخصائي غير طبيب لديه خبرة في أحد المراكز المتخصصة (القلب، الأورام، السكر، الكلى، العيون).

ويُشترط لهذه الوظائف، الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في التخصص نفسه، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، ويُفضَّل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما تشمل وظائف التكليف لدى الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات، تخصصات: إداري / إدارية، ومراقب إنشاءات، ومساح، ويُشترط وجود خبرة بالمجال، وموافقة جهة عمله على التكليف.

وظائف التكليف لدى الإدارة العامة للبحوث والدراسات تتضمَّن تخصصات: أخصائي / استشاري وبائيات، وأخصائي/استشاري صحة عامة، وأخصائي/استشاري سياسات صحية، وأخصائي/استشاري جودة، وأخصائي/استشاري معلوماتية صحية، ومدير مشروع حاصل على (PMP) أو (MBA)، ويُشترط الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في المجال، وخبرة بالبحث العلمي.

والتقديم على هذه الوظائف بدأ أمس الاثنين ويستمر لمدة أسبوعين، من خلال إرسال السيرة الذاتية حسب الإدارة؛ حيث يمكن التقديم على وظائف الإدارة العامة للصحة المهنية عبر alharbi@moh.gov.sa، والتقديم على الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات SAlhudairy@moh.gov.sa، والتقديم على الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات Property@moh.gov.sa، والتقديم على الإدارة العامة للبحوث والدراسات saalkhatlalan@moh.gov.sa.