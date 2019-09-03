الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

«الصحة» تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة.. التخصُّصات وطريقة التقديم

«الصحة» تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة.. التخصُّصات وطريقة التقديم
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عن توافر وظائف صحية وإدارية بالتكليف لمنسوبي الوزارة المؤهلين للعمل في عدد من الإدارات العامة والوكالات.

وتشمل وظائف التكليف لدى الإدارة العامة للصحة المهنية، كلًّا من طبيب استشاري (طب مهني)، وطبيب نائب أول/نائب (طب مهني)، وطبيب استشاري (صحة عامة، طب مجتمع، طب وقائي)، وطبيب نائب أول/نائب (صحة عامة، طب المجتمع، طب وقائي)، وأخصائي (غير طبيب) صحة وسلامة مهنية، وأخصائي إحصاء حيوي.

وشروط التقديم على هذه الفرص هي إجادة الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، والالتزام والجدية باتباع الإجراءات المطلوبة، واجتياز المقابلة الشخصية.

أما وظائف التكليف لدى الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات، فتشمل تخصُّصات: مسؤول إداري (خبرة بمتابعة المشروعات أو مؤشرات الأداء)، وسكرتير تنفيذي (خبرة مالية وموارد بشرية)، وأخصائي غير طبيب لديه خبرة في أحد المراكز المتخصصة (القلب، الأورام، السكر، الكلى، العيون).

ويُشترط لهذه الوظائف، الحصول على  بكالوريوس أو ماجستير في التخصص نفسه، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، ويُفضَّل إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما تشمل وظائف التكليف لدى الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات، تخصصات: إداري / إدارية، ومراقب إنشاءات، ومساح، ويُشترط وجود خبرة بالمجال، وموافقة جهة عمله على التكليف.

وظائف التكليف لدى الإدارة العامة للبحوث والدراسات تتضمَّن تخصصات: أخصائي / استشاري وبائيات، وأخصائي/استشاري صحة عامة، وأخصائي/استشاري سياسات صحية، وأخصائي/استشاري جودة، وأخصائي/استشاري معلوماتية صحية، ومدير مشروع حاصل على (PMP) أو (MBA)، ويُشترط الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في المجال، وخبرة بالبحث العلمي.

والتقديم على هذه الوظائف بدأ أمس الاثنين ويستمر لمدة أسبوعين، من خلال إرسال السيرة الذاتية حسب الإدارة؛ حيث يمكن التقديم على وظائف الإدارة العامة للصحة المهنية عبر alharbi@moh.gov.sa، والتقديم على الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات SAlhudairy@moh.gov.sa، والتقديم على الإدارة العامة لمتابعة الممتلكات Property@moh.gov.sa، والتقديم على الإدارة العامة للبحوث والدراسات saalkhatlalan@moh.gov.sa.

.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «الدفاع المدني» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بالأسماء.. «الدفاع المدني» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بالأسماء.. نتائج المرشحين لوظائف «القوات البحرية»

بالأسماء.. نتائج المرشحين لوظائف «القوات البحرية»

«تطوير التعليم» تكشف تفاصيل ومهام وظائف مهنة «مساعد معلم»

«تطوير التعليم» تكشف تفاصيل ومهام وظائف مهنة «مساعد معلم»

مع بداية الدراسة.. كيف تشتري حقيبة مدرسية لا تضر بصحة الطفل؟

مع بداية الدراسة.. كيف تشتري حقيبة مدرسية لا تضر بصحة الطفل؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>