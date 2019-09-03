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«الحصيني»: توقعات بأمطار مصحوبة بالبرد.. على هذه المناطق

«الحصيني»: توقعات بأمطار مصحوبة بالبرد.. على هذه المناطق
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تواصل – الرياض:

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، إن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الأربعاء بمناطق عدة، بمشيئة الله.

وأضاف “الحصيني” في تغريدة بحسابه الرسمي على “تويتر”: “تُتوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب المدينة والطائف”.

وأوضح: “يُتوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين “الشرقية” والرياض وجنوبها وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق “جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة”، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها.

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