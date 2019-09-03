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10 أطعمة صحيَّة على طفلك تناولها يوميًّا

10 أطعمة صحيَّة على طفلك تناولها يوميًّا
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تواصل – وكالات:

مع بداية العام الدراسي الجديد، تحرص الأمهات على تزويد أطفالهن بأطعمة مغذية تساعدهم للحصول على أفضل النتائج.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الصحية على الطفل تناولها الطفل يومياً، بحسب موقع إيتنغ ويل الإلكتروني:

1- اللبن الزبادي

وجبة خفيفة صحية غنية بالبروتينات وفيتامين د وهو عنصر غذائي يفتقر إليه الكثير من الأطفال في نظامهم الغذائي. كما يقدم اللبن الزبادي البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة مهمة للحفاظ على صحة الأمعاء.

2- البقوليات

من الأطعمة المغذية فهي محملة بالبروتينات والألياف، بالإضافة إلى أنها رخيصة وتستغرق وقتاً قصيراً للتحضير. ويفضل شراء البقوليات منخفضة الصوديوم مثل الفاصوليا السوداء أو الحمص.

3- البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 غرامات من البروتين وتوفر كمية كبيرة من فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد. كما يحتوي البيض أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في نمو دماغ الأطفال.

4- الأفوكادو

الأفوكادو طريقة سهلة للحصول على دهون صحية في نظام طفلك الغذائي، فهي غنية بالدهون غير المشبعة الأحادية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على مستويات الكولسترول الطبيعية.

5- البطاطا الحلوة

غنية بفيتامين (أ) والألياف والبوتاسيوم، فالحد من الملح وزيادة البوتاسيوم يحافظ على ضغط الدم وصحة القلب.

6- الحليب

يساعد الحليب على بناء العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، كما أنه غني بفيتامين بي 12 والبوتاسيوم والبروتينات التي يحتاجها جسم الطفل، وخاصة في مرحلة النمو.

7- الحبوب والمكسرات

مصدر مهم للألياف والبروتينات والدهون الصحية، كما تحتوي المكسرات على المغنزيوم الضروري لنمو العظام والحصول على الطاقة، بالإضافة إلى حمض ألفا لينولينيك، وهو من أحماض أوميغا 2 التي لا يستطيع الجسم إنتاجها.

8- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة تقدم مغذيات تفتقر إليها بشكل خطير معظم وجبات الأطفال: الألياف، حيث يحتاج الأطفال إلى حوالي 25 جراماً يومياً منها، لكن العديد من الوجبات الخفيفة تحتوي فقط على 1-3 جرامات لكل وجبة. وتشمل الحبوب الكاملة الأفضل للأطفال :دقيق الشوفان، والمعكرونة من القمح الكامل، والأرز البني، والقمح الكامل والخبز.

9- التوت

كوب واحد من التوت يحتوي على 4 غرامات من الألياف ونسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى مثل الأنثوسيانين.

10- الخضراوات

الخضراوات بأنواعها ضرورية لصحة الكبار والصغار على حد سواء، فهي غنية بالألياف والفيتامينات وفي مقدمتها فيتامين أي وسي، بالإضافة إلى مركبات مقاومة للسرطان وأمراض الجهاز الهضمي.

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