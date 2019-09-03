الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

للتعرف على الجثامين.. أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل «دي إن أي»

للتعرف على الجثامين.. أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل «دي إن أي»
0

تواصل – الرياض:

قالت أسرة المواطن الذي توفي مع 5 من أولاده؛ إثر حَادث مروري مروع على طريق “المزاحمية – الرين – بيشة” أول من أمس (الأحد)؛ أنها بانتظار إنهاء مستشفى المزاحمية لنتائج تحليل الـ “DNA” لإثبات هوية المتوفين، حتى تتمكن من تسلم جثامينهم التي احترقت بالكامل، ودفنها بالرياض.

وتعرضت الأسرة المكونة من الأب و3 من أبنائه وفتاتين في طريق عودتها إلى الرياض قادمة من محافظة العريش بجازان، إلى حادث أدى إلى انحراف مركبتهم جنوب محافظة المزاحمية واصطدمت وجهاً لوجه مع مركبة أخرى، واندلعت النيران فيها.

 وقال ابن شقيقة المتوفى شادي سك – وفقاً لـ “الوطن” – إن خاله جمال عريشي ذهب إلى جازان للسلام على أمه برفقة أولاده، ولم يأخذ معه زوجته، مبيناً أن رحلتهم إلى محافظة العريش في جازان لم تزد على يومين.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>