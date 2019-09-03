للتعرف على الجثامين.. أسرة حَادث المزاحمية تنتظر تحليل «دي إن أي»

تواصل – الرياض:

قالت أسرة المواطن الذي توفي مع 5 من أولاده؛ إثر حَادث مروري مروع على طريق “المزاحمية – الرين – بيشة” أول من أمس (الأحد)؛ أنها بانتظار إنهاء مستشفى المزاحمية لنتائج تحليل الـ “DNA” لإثبات هوية المتوفين، حتى تتمكن من تسلم جثامينهم التي احترقت بالكامل، ودفنها بالرياض.

وتعرضت الأسرة المكونة من الأب و3 من أبنائه وفتاتين في طريق عودتها إلى الرياض قادمة من محافظة العريش بجازان، إلى حادث أدى إلى انحراف مركبتهم جنوب محافظة المزاحمية واصطدمت وجهاً لوجه مع مركبة أخرى، واندلعت النيران فيها.

وقال ابن شقيقة المتوفى شادي سك – وفقاً لـ “الوطن” – إن خاله جمال عريشي ذهب إلى جازان للسلام على أمه برفقة أولاده، ولم يأخذ معه زوجته، مبيناً أن رحلتهم إلى محافظة العريش في جازان لم تزد على يومين.