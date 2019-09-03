هل يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة مدتها 19 شهراً؟.. رد مفاجئ من «الجوازات»

تواصل – فريق التحرير:

في رد مفاجئ على سؤال أحد المغردين أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الحصول على تأشيرة خروج وعودة لفترات طويلة في حالة سريان مفعول الإقامة، بعكس ما يتردد بأن أطول مدة لتلك التأشيرات 90 يوما فقط.

وتلقت الجوازات، سؤالا جاء فيه: “باقي على انتهاء الهوية حوالي سنة و٧ شهور هل أستطيع عمل تأشيرة خروج وعودة مماثلة لفترة الإقامة أم لا؟.

وردت الجوازات، بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قائلة: “نعم من الممكن الحصول على التأشيرة بالمدة المطلوبة وفي إطار سريان مفعول الإقامة.. ولكن بما أن المدة أكثر من 6 أشهر فلا بد من صاحب العمل المراجعة لتنفيذ الخدمة المطلوبة”.