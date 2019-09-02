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حريق يخلي طلاب مدرسة بـ«عفيف».. ومعلمتان تخمدان حريقاً بـ«القنفذة»

حريق يخلي طلاب مدرسة بـ«عفيف».. ومعلمتان تخمدان حريقاً بـ«القنفذة»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عفيف، اليوم الاثنين، إخماد حريق شب في عداد الكهرباء لمدرسة بنين بأحد المراكز شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عفيف، بندر الضليعي، أن الحريق شب في مدرسة “الكفية” للبنين بسبب حدوث التماس كهربائي، وقد تم تنفيذ خطة الإخلاء احترازاً؛ للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأضاف أنه تم الاتصال بالدفاع المدني الذي باشر الحادث بحضور شركة الكهرباء، ومندوب من إدارة الأمن والسلامة المدرسية، ولم ينجم أي إصابات لمنسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين، وقد اتخذت الإدارة الإجراءات النظامية في التعامل مع الحدث بمتابعة من مدير التعليم سعيد بن مساعد الزهراني، مؤكدا جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب غدا.

وفي محافظة القنذفة تمكّنت معلمتان بمدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية القاع شرق القنفذة من إخماد حريق اندلع بسبب تماس كهربائي بأحد المكاتب الإدارية، مستخدمتين طفاية الحريق اليدوية بالمبنى.

وحرصت المعلمتان على إقفال عداد الكهرباء لحصر الحريق قبل انتشاره، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامة الطالبات والمعلمات.

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