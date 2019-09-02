توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن أصحاب القروض

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن مجددًا عدم أحقية البنوك في الحجز على أو الاستقطاع من مبلغ الدعم المخصص للبرنامج حتى، في حالة تعثر عميل البنك أو إذا كان عليه متأخرات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على على مواطن استفسر بشأن مدى أحقية البنك في استقطاع مبلغ الدعم المخصص له.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، وفي حال تم سحبها من قبل البنك يمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا)”.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 من دعم حساب المواطن استحقاق شهر أكتوبر المقبل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).