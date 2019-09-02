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استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر

استشاري يوجه نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم المتكرر
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور محمد الشهري، الطبيب الاستشاري، مجموعة من النصائح لمن يعاني من انخفاض ضغط الدم المتكرر.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من يعاني من انخفاض متكرر في ضغط الدم من غير سبب عليه اتباع هذه النصائح:

• تجنب الجفاف (اشرب ماء).
• تناول وجبات صغيرة متوازنة منخفضة الكربوهيدرات.
• لا تضع ساقا فوق الأخرى عند الجلوس.
• قم تدريجيا من سريرك.

وأضاف أنه يمكن علاج انخفاض ضغط الدم المتكرر من خلال:

–  الملح.

– تقرفص حسب الصورة المرفقة.
– تناول الموالح.
– الجوارب ضاغطة.
– دواء يصفه لك طبيبك.

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