موقف بطولي.. شخص يفادي جيرانه ويبعد سيارة مشتعلة بمركبته الخاصة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بادر أحد الشخاص، في موقف بطولي، لإنقاذ منزل جيرانه من اندلاع النيران فيه وذلك عندما تدخل لإبعاد سيارة اشتعلت فيها النيران بجوار المنزل، في أحد المناطق بالمملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول قيام رجل باستخدام سيارته، من نوع جمس أكاديا، في إزاحة سيارة مشتعلة من أمام أحد المنازل، بعد أن تحولت لكتلة من اللهب، وذلك حتى لا تمتد النيران إليه، فيما تعرضت سيارة الشخص منقذ المنزل إلى تلفيات من المقدمة والجانب الأيسر.

وأشاد متداولو المقطع بهذا العمل البطولي ومبادرة الرجل لإنقاذ جيرانه من خطر كاد يهدد حياتهم.

في سياق متصل باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحـادث، وتمكن من السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.