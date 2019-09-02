«التحالف»: قوات سعودية تصل شبوة في اليمن.. هذه أهم أهدافها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للتحالف الداعم للشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة وبدأت العمل ميدانياً على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بالتعاون مع الحكومة المحلية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض اليوم الإثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة عملت على تقريب وجهات النظر وتهدئة الوضع في أكثر من منطقة في اليمن، مشيراً إلى أن كافة الأطراف اليمنية لبّت الدعوة للتهدئة.

وعرض متحدث التحالف، خلال المؤتمر إحصائيات لاعتراض وتدمير طائرات الحوثيين المسيارة، وعرض كذلك مقطع فيديو لاستهداف مواقع وآليات حوثية في ذمار جنوبي صنعاء وكتاف شرقي صعدة.

وأشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي كان هناك عملية استهداف في العاصمة المؤقتة عدن، وكان هناك بيان على المستوى السياسي من وزارة الخارجية الإماراتية عبّرت عن موقفها من هذا الاستهداف، وكان هناك موقف على المستوى السياسي من الحكومة اليمنية عبّرت عنه الخارجية اليمنية، بالإضافة إلى كلمة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ولفت إلى أن الغارة التي نفذتها مقاتلات التحالف في ذمار استهدفت مخازن طائرات وتمت وفق القانون الدولي، بعدما تبيّن أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار.

المالكي: الحوثيون والصليب الأحمر يتحملون مسؤولية الإخفاء القسري لليمنيينpic.twitter.com/za6lq6wph2 — العربية (@AlArabiya)September 2, 2019