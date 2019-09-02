«بلومبيرج»: ياسر الرميان رئيساً لمجلس إدارة «أرامكو»

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كشفت مصادر مطلعة أن قيادات المملكة عينت المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان كرئيس لمجلس إدارة شركة النفط السعودية “أرامكو” في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة.

ويأتي تعيين الرميان بديلا عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية إن تعيين الرميان، عضو مجلس إدارة أرامكو، يهدف إلى فصل وزارة الطاقة عن “أرامكو” وتجنب أي تضارب في المصالح مع استعداد الشركة للاكتتاب العام المقبل.