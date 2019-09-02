بعد اكتشاف جثّة امرأة.. انتشال جثمان رجل سقط في «غدير البنات» بالطائف

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انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف، اليوم الاثنين، جثمان رجل سقط في سد غدير البنات بالقرب من منتزه الردف.

يأتي ذلك عقب نجاح فرق الدفاع المدني أمس في إخراج جـثة امرأة غرقت في نفس المكان، وتأكيد مواصلة أعمال البحث بمشاركة فرق “مبادرة وأركان وساعد” التطوعية، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين.

وكان مواطن أبلغ بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار الغدير، فتمت مباشرة الموقع برفقة الآليات المساندة، وبالفعل عثر على العربة والطفلين، وتبين أن عمريهما سنتان وثلاث سنوات ولا يوجد غيرهما.

وكانت المياه تحيط بالعربة من 3 جهات، ووُجدت فرشاة وحذاء نسائي، وتتبعت فرق البحث آثار الخطوات حتى عثرت على جثة المرأة.