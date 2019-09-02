الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

صدمة لطلاب جامعة «جازان».. دفع الرسوم أو الطرد

صدمة لطلاب جامعة «جازان».. دفع الرسوم أو الطرد
0

 

تواصل – فريق التحرير:

طالبت جامعة جازان طلاب الماجستير بسداد الرسوم قبل بدء الدراسة، والتي تجاوزت قيمتها الـ 12 ألف ريال لكل تيرم.

وخيرت الجامعة الطلاب بين دفع الرسوم أو الطرد من الجامعة، في قرار تسبب في صدمة كبيرة لكثير من الطلاب.

وناشد طلاب الماجستير المسجلون في البرنامج، وزارة التعليم التدخل؛ للتدخل وتخفيض الرسوم أو إعطائهم فرصة للتسديد على دفعات؛ نظراً لضخامة المبلغ.

وأوضحت الجامعة على لسان المتحدث الرسمي فهد الكاملي، أن هذه الرسوم قد تم الإعلان عنها عند التقديم من ضمن شروط القبول، علماً بأنها موافق عليها من قبل مجلس الجامعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النيابة» تتوعد منتهكي خصوصية الأطفال والمعلمات.. السجن وغرامة 3 ملايين

«النيابة» تتوعد منتهكي خصوصية الأطفال والمعلمات.. السجن وغرامة 3 ملايين

مع بداية الدراسة.. «الخضيري» يحدد عدد ساعات النوم المناسبة للطلاب.. وأهمية وجبة الإفطار

مع بداية الدراسة.. «الخضيري» يحدد عدد ساعات النوم المناسبة للطلاب.. وأهمية وجبة الإفطار

«استشاري»: ساعات نوم الطلاب السعوديين الأقل عالمياً.. و15٪ ينامون بالفصول

«استشاري»: ساعات نوم الطلاب السعوديين الأقل عالمياً.. و15٪ ينامون بالفصول

بالخطوات.. طريقة ورابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب (فيديو)

بالخطوات.. طريقة ورابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>