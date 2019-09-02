صدمة لطلاب جامعة «جازان».. دفع الرسوم أو الطرد

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طالبت جامعة جازان طلاب الماجستير بسداد الرسوم قبل بدء الدراسة، والتي تجاوزت قيمتها الـ 12 ألف ريال لكل تيرم.

وخيرت الجامعة الطلاب بين دفع الرسوم أو الطرد من الجامعة، في قرار تسبب في صدمة كبيرة لكثير من الطلاب.

وناشد طلاب الماجستير المسجلون في البرنامج، وزارة التعليم التدخل؛ للتدخل وتخفيض الرسوم أو إعطائهم فرصة للتسديد على دفعات؛ نظراً لضخامة المبلغ.

وأوضحت الجامعة على لسان المتحدث الرسمي فهد الكاملي، أن هذه الرسوم قد تم الإعلان عنها عند التقديم من ضمن شروط القبول، علماً بأنها موافق عليها من قبل مجلس الجامعة.