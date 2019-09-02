لديها 5 أطفال وفُصلت تعسفيًّا.. تفاصيل عودة «مواطنة» لعملها بجامعة حفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جامعة حفر الباطن أنه تمت إعادة المواطنة التي ظهرت في مقطع فيديو، واشتكت فصلها من العمل في كافتيريا إحدى كليات الجامعة.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنه تم التفاهم مع الشركة المشغلة لكافتيريا الكليات الجامعية للبنات، على إعادة المواطنة للعمل ابتداء من اليوم الاثنين.

يذكر أن المواطنة، كانت قد ظهرت في مقطع فيديو تشتكي من أن الشركة المشغلة للكافتيريا استغنت عنها دون سبب مقنع، بعد العمل معهم لمدة 4 سنوات.

وأشارت المواطنة، في شكواها إلى أن ظروفها المعيشية صعبة حيث تعول 5 أبناء ويمثل عملها بالكافيتريا دخلها الرئيسي.