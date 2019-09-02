تعرف على الكمية المسموح بها يومياً من «ملح الطعام»

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة الصحة تحذيراً عاماً من الاستخدام المفرط للملح، ودعت “لتقليل الملح في الطعام”، لكونه بسبب الأمراض الخطيرة التي تنتج عن الإكثار من تناوله.

وأوضحت الصحة أن الحد الأعلى الموصى به في اليوم لملح الطعام هو ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 جرامات.

وأشارت الصحة إلى أن من أخطار زيادة الملح: “رفع ضغط الدم، زيادة أخطار الإصابة بالسكتة الدماغية، أمراض القلب، سرطان المعدة، هشاشة العظام، وأمراض الكلى”.

وبينت الوزارة أن الملح يتواجد بصورة خفية في معظم الأغذية التي يتم شراؤها من المطاعم، والمقاهي، والوجبات السريعة، وكذلك في “السوبر ماركت”.