الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

تنفيذ القصاص في أخوين بالباحة

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر الرياض إلى الخرطوم

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

تركت رضيعين داخل عربة واختفت.. العثور على جثة امرأة في «غدير البنات» بالطائف (صور)

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

«تعليم حفر الباطن» توضح حقيقة منع أبناء القبائل النازحة من التعليم

«تعليم حفر الباطن» توضح حقيقة منع أبناء القبائل النازحة من التعليم
0

تواصل – حفر الباطن:

أصدرت إدارة التعليم بمحافظ حفر الباطن، اليوم الاثنين،  بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم.
وأوضحت أن عملية القبول تتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه يتم القبول بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن موضوع تعليم أبناء القبائل النازحة محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.
وبينت أن إجراءات مراجعة موضوع قبول الطلاب والطالبات سوف تنتهي قريبا بجهود ومتابعة محافظ حفر الباطن، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم حفر الباطن» تعلن استئناف الدراسة غداً بعد تحسن الأحوال الجوية

«تعليم حفر الباطن» تعلن استئناف الدراسة غداً بعد تحسن الأحوال الجوية

خطأ طباعي يُشكك في وطنية معلمة بحفر الباطن ويسيء إلى سمعتها

خطأ طباعي يُشكك في وطنية معلمة بحفر الباطن ويسيء إلى سمعتها

تعليم حفر الباطن: الدوام الصيفي يبدأ من 12 رجب المقبل

تعليم حفر الباطن: الدوام الصيفي يبدأ من 12 رجب المقبل

«تعليم حفر الباطن» توجِّه قادة المدارس باستخدام صلاحيات تعليق الدراسة

«تعليم حفر الباطن» توجِّه قادة المدارس باستخدام صلاحيات تعليق الدراسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>