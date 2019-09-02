«تعليم حفر الباطن» توضح حقيقة منع أبناء القبائل النازحة من التعليم

تواصل – حفر الباطن:

أصدرت إدارة التعليم بمحافظ حفر الباطن، اليوم الاثنين، بيانا بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أبناء القبائل النازحة من التعليم.

وأوضحت أن عملية القبول تتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه يتم القبول بعد استكمال الأوراق النظامية من الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن موضوع تعليم أبناء القبائل النازحة محل اهتمام محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، معربة عن استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.

وبينت أن إجراءات مراجعة موضوع قبول الطلاب والطالبات سوف تنتهي قريبا بجهود ومتابعة محافظ حفر الباطن، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.