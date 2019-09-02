6 حالات يُحظر فيها حمل الأسلحة المرخصة.. تعرف عليها

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تواصل- الرياض:

أوضحت وزرة الداخلية أن هناك محظورات يجب الالتزام بها عند حمل السلاح المرخص، إذ لا يجوز ذلك بشكل مطلق، وأن عدم الالتزام بها يُعرِّض حامل السلاح لعقوبتي الغرامة المالية والحبس أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وحددت “الداخلية ” تلك المحظورات على النحو التالي:

1- يُحظر حمل السلاح لغير الغرض المرخص له.

2- يُحظر حمله داخل الحرمين الشريفين أو الساحات المحيطة به أو المساجد.

3- عند السفر خارج المملكة بدون إذن من الجهات المختصة بالمملكة والدول التي يقصدها أو يمر بها، وفقاً لـ “عكاظ “.

4- يُحظر حمله بالأماكن العامة والاحتفالات الخاصة أو العامة.

5- حمل السلاح بشكل ظاهر يُعرض صاحبه للعقوبات.

6- يُحظر حمله بالقرب من المناطق العسكرية والبترولية والمطارات والمساجد والتجمعات.

وأوضحت الداخلية أن ذلك يأتي ذلك حرصاً على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وزيادة التوعية الاجتماعية بضوابط حمل الأسلحة المرخصة.

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