الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

بعد صدور الموافقة السامية.. تعرف على «الطريقي» رئيس هيئة الأرصاد الجديد

بعد صدور الموافقة السامية.. تعرف على «الطريقي» رئيس هيئة الأرصاد الجديد
0

تواصل- الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور موافقة المقام السامي على تكليف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

تخرج الطريقي في جامعة الملك سعود بتخصص الهندسة الصناعية عام 1986م، وحصل على الماجستير من جامعة ميتشيجان الأمريكية والدكتوراه من جامعة ميسوري وعمل بها مستشاراً أكاديمياً.

كما عمل أستاذاً مساعداً في الكلية التقنية بالرياض، وأستاذاً زائراً في جامعة المجمعة، وتقلد عدة مناصب في القطاع الخاص منها: مدير عام للموارد البشرية والخدمات المساندة، ومن ثم مساعد للرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس لشركة الخليج للتنمية الصناعية، وشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، ثم عمل مستشاراً لوزير البيئة والمياه والزراعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة

تعرَّف على أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة

تنبيه لأهالي مكة من هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية

تنبيه لأهالي مكة من هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية

تنبيه من سحب رعدية مصحوبة بالرياح والأتربة على منطقة المدينة

تنبيه من سحب رعدية مصحوبة بالرياح والأتربة على منطقة المدينة

تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والسيول.. على هذه المحافظات

تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والسيول.. على هذه المحافظات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>