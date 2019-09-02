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قنصلية المملكة في «هيوستن» تعلن إخلاء مواطنيها في بريفارد

قنصلية المملكة في «هيوستن» تعلن إخلاء مواطنيها في بريفارد
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن عن إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها.
وأوضحت القنصلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم (الاثنين) أنه تم نقل المواطنين وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة PALM-BEACH لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

ودعت من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء التقيد بتعليمات السلامة.

وكانت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية طالبت،مساء أمس (الأحد)، الطلبة والدارسين في أربع ولايات أمريكية، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار دوريان.
وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أعلن يوم الأحد، أن قوة الإعصار دوريان ارتفعت إلى الفئة الخامسة التي تعد أعلى فئة في مستوى قوة الأعاصير.

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