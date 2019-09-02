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فحوصات طبية مكثفة بجازان لطفلة يمنية مصابة بورم في الدماغ.. ظنّه أهلها «مَسًّا»

فحوصات طبية مكثفة بجازان لطفلة يمنية مصابة بورم في الدماغ.. ظنّه أهلها «مَسًّا»
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تواصل- جازان:
يُجري فريق طبي مختص بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان، اليوم، فحوصات مكثفة لطفلة يمنية استقبلها المستشفى، وتعاني ورماً سرطانياً في الدماغ، بعد تأزُّم حالتها وفقدانها النطق والحركة.

أوضحت ذلك صحة جازان، مشيرة إلى أن الطفلة اليمنية “زينب” ستخضع للفحوص الطبية المكثفة؛ لتشخيص حالتها بدقة قبل الشروع في الخطة العلاجية، وأن الطفلة ستُدرج ضمن الحالات الإنسانية المستحقة للعلاج.

إلى ذلك، قال حسين المجلي والد الطفلة، إن ابنته كانت تشعر بالخوف، فانتابهم اعتقادٌ بأنها تعاني مَسًّا أو عينًا، فتم علاجها بالرقية، غير أن الأمر تطور وتدهورت حالتها الصحية.

وأضاف المجلي أنه توجه بطفلته إلى أحد المستشفيات الحكومية بجازان، وبعد الكشف عليها تبيّن أنها مصـابة بورم سرطاني في الدماغ؛ ولم يستطع علاجها بسبب ظروفه المادية، مشيراً إلى أن ابنته فقدت الحركة والنطق تدريجياً، فناشد أهل الخير بإنقاذها والتكفل بعلاجها.

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