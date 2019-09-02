انتهاء عصر «حشو الأسنان».. علاج جديد يقلب الموازين

تواصل – وكالات:

ابتكر الباحثون مادة تساعد على إعادة نمو مينا الأسنان بشكل طبيعي دون حاجة إلى حشو اصطناعي.

ويلجأ الأطباء عادة إلى حشوات الأسنان المصنوعة من الإسمنت، أو الراتنج بعد حفرها للتخلص من النخور. ولأكثر من عقد من الزمن، كان العلماء يحاولون استبدال الحشوات، بإعادة تحفيز نمو مينا الأسنان، بتزويدها بفوسفات الكالسيوم.

وكانت المشكلة أن المينا الجديد، بلا هيكل جيد، وضعيف للغاية، لكن العلماء، استخدموا الآن مجموعات صغيرة جداً من فوسفات الكالسيوم، التي تتحول إلى مينا صلب في غضون ساعات، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يثبت بعد إذا يمكن لهذه التقنية العمل في بيئة الفم، لكن الخبراء يقولون إن تقنية تحفيز نمو مينا الأسنان لن تختبر على البشر في الوقت الحاضر.

وقال الدكتور زهاومينغ ليو، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة تشجيانغ في الصين إن “المينا الذي ينتج له نفس الهيكل والخصائص الميكانيكية للمينا الأصلية”.

وأضاف “نأمل تحقيق نمو مينا الأسنان دون استخدام حشوات تحتوي على مواد مختلفة عن تركيبة الأسنان الأصلية، ونأمل إذا سارت الأمور بسلاسة، بداية التجارب على البشر في غضون عام إلى عامين”.

وقال البروفيسور الفارو ماتا، الذي يعمل أيضاً على إعادة نمو مينا الأسنان باستخدام مصفوفة بروتينية في جامعة كوين ماري في لندن، إن “زراعة المينا في المختبر شيء، ونموه في بيئة معادية مثل الفم شيء آخر، لكن التجارب على البشر قد تكون على بعد ثلاثة أو أربعة أعوام”.

وأضاف “رغم التحديات المهمة التي يجب رفعها، إلا أنها دراسة مشجعة تقربنا من حل المشكلة الاجتماعية والطبية”.