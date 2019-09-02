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وفاة وافد غرقاً في مسبح بمكة.. والشرطة تُحقق

وفاة وافد غرقاً في مسبح بمكة.. والشرطة تُحقق
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تواصل – مكة المكرمة:

توفي وافد ثلاثيني من الجنسية البرماوية، مساء أمس الأحد، غرقًا داخل مسبح في استراحة تقع في حي الراشدية بمكة المكرمة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من موظف الاستقبال بمستوصف أهلي  بالشرائع، أوضح فيه وصول شخص متوفى من أثر غرق، وبعد مباشرة الجهات الأمنية لموقع البلاغ، ظهر أن الشخص متوفى، حيث اتضح أنه غرق داخل مسبح في استراحة تقع بحي الراشدية، وقد نقله ذووه إلى المستوصف.

إلى ذلك تم التحفظ على موقع الغرق وتسليمه لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات اللازمة في مثل هذه الحوادث.

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