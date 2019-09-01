بالأسماء.. «الدفاع المدني» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، الأحد، أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً لوظائف إدارية كانت أعلنت عنها بتاريخ 17 ذي الحجة، كما دعتهم للمقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المطابقة.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، التي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار المعرفي وأقدمية التخرج.

وأضافت أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين، لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختبار المرشح والمرشحة الأنسب، مؤكدة أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي، وإنما لتحديد مدى الملاءمة لشغل الوظيفة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت المديرية المعلنة أسماؤهم لاصطحاب الوثائق الشخصية عند المراجعة، مؤكدة أن عدم المراجعة خلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يُعد عدولاً من المتقدم أو المتقدمة عن الرغبة في التوظيف.