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توتر وإطلاق نار عبر الحدود.. «البحرين» تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً
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تواصل – وكالات:

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد، جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فوراً، نظراً لما يمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وحذرت خارجية البحرين من خطورة الوضع في لبنان، وأكدت على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامة مواطنيها.

يذكر أن حزب الله، أعلن اليوم الأحد، تدمير آلية عسكرية تابعة للاحتلال في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما رد الكيان المحتل بإطلاق النار على جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر أن “عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية”، مشيراً إلى أن قواته ردت “على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني”.

من جهته، قال الجيش اللبناني في بيان: “استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في أحراج البلدات التي تعرضت للقصف”.

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