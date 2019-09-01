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«هيئة المحاسبين» تطلق مبادرة التسجيل المهني.. الرابط والشروط

«هيئة المحاسبين» تطلق مبادرة التسجيل المهني.. الرابط والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، جميع منسوبي المهنة للتسجيل المهني، وذلك للاستفادة من العديد من المزايا المهنية المتاحة للمسجلين ولتوفير فرص التواصل ومتابعة المستجدات في كافة المجالات ذات العلاقة بالمهنة.

وأعلنت الهيئة عن منح خصم للمسجلين بنسبة 30% على الدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك تتيح حضور اللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل، الحصول على مطبوعات الهيئة، خصومات لدى شركاء الهيئة، تسهيل التعامل مع الجهات الرسمية.

وأوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول آلية التسجيل من خلال هذا (الرابط).

واشترطت الهيئة حصول المتقدم للتسجيل المهني على؛ بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة، دبلوم محاسبة بعد الثانوي، أو أن يكون خريج إحدى كليات العلوم الإدارية ومجتازا على الأقل 15 ساعة أكاديمية في المحاسبة.

وتشمل الشروط أيضا أن يكون المتقدم حاصلاً على أحد الشهادات المهنية التالية: “المحاسبين القانونيين الأمريكي، المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، المحاسبين القانونيين بكندا، المحاسبين القانونيين بأستراليا، المحاسبين القانونيين في باكستان، المحاسبين القانونيين في الهند، المحاسبين الإداريين IMA، المدققين الداخليين المعتمدين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بلندن”.

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