بشرى سارة لمستفيدي «التمويل العقاري» بشأن العقود

تواصل – واس:

أكد صندوق التنمية العقارية أن 90% من إجمالي عقود التمويل العقاري الجديدة التي نفذتها البنوك والمؤسسات التمويلية خلال شهر يوليو الماضي مدعومة الأرباح من برنامج القرض العقاري المدعوم التابع للصندوق، مؤكداً أن ذلك يعكس الإقبال الكبير على برنامج القرض المدعوم، ومؤشر على نجاح الخطط التي يقدمها البرنامج لمستفيديه.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن ارتفاع حصة الصندوق العقاري من 7% في عام 2017م إلى 90% من إجمالي عقود التمويل الموقعة بنهاية شهر يوليو الماضي، في السوق السعودي، الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية أغسطس 2019م، يعد مؤشراً غير مسبوق في تحقيق نمو القروض العقارية في تاريخ البنوك السعودية، كما أنه نجاح لخطط تمكين المواطن من السكن.

وأضاف أن ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حول استمرارية نمو القروض العقارية وتسجيل أعلى رقم في تاريخ البنوك السعودية من حيث القروض العقارية للأفراد خلال شهر يوليو بمعدل 16 ألف عقد تمويلي بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار ريال، يؤكد استمرارية نجاح برنامج التحول الذي قام به صندوق التنمية العقارية، وثقة المستفيدين فيه، مشيراً إلى أن الصندوق أنهى إجراءات الدعم السكني لنحو 131 ألف أسرة تملكت السكن حتى نهاية الشهر الماضي.

ولفت “العمودي” إلى أن الصندوق يعمل على ابتكار الممكنات وتطويرها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية سعياً إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين المستفيد فوراً من القروض العقارية المدعومة، مشيراً إلى أن المؤشرات التي أعلنت عنها “ساما” في إحصاءاتها الشهرية تأتي تأكيداً للدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الإسكان بهدف تمكين المواطن من الحصول على السكن، ضمن رؤية طموحة تحقق أهدافها لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020.

وتابع أن نمو القروض العقارية منذ مطلع العام الحالي 2019م يشكل قناعة راسخة لدى المواطن في الحلول التمويلية والسكنية، وأن برنامج الإسكان 2020 يضم منظومة من الجهات الحكومية جميعها تعمل على تمكين المواطن في تملك السكن، مبيّناً أن هذه المنظومة شكلت نموذج عمل حكومي مميز لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لكل ما يخدم المواطن في مجال الإسكان، داعياً المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم أو من هم على قوائم الانتظار للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يراجع شهرياً البرامج والمبادرات والحلول التمويلية، وكذلك تطوير خدماته الإلكترونية لتوفير الجهد والوقت للمواطن من الحصول على القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة لتحقيق حلمه في تملك السكن، كما أن أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد تشهد نمواً مستمر. إذ بلغت بنهاية 2018م نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال. بينما كانت في عام 2017م قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال. كما أن الصندوق شهد في عام 2016م توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال.