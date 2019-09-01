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مع بداية الدراسة.. «الخضيري» يحدد عدد ساعات النوم المناسبة للطلاب.. وأهمية وجبة الإفطار

مع بداية الدراسة.. «الخضيري» يحدد عدد ساعات النوم المناسبة للطلاب.. وأهمية وجبة الإفطار
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور فهد محمد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أهمية النوم وأن يحصل الجسم على القدر الكافي من الراحة خلال الليل، خاصة بالنسبة للطلاب مع العودة للمدارس، وكذلك شدد على أهمية وجبة الإفطار قبل الانطلاق إلى الدراسة.

وقال الخضيري، خلال برنامج كيف الصحة، مع العودة للمدارس يحدث اضطراب النوم بسبب الإجازة والسفر أو غيره وتستطيع إعادة الساعة البيولوجية للمخ والجسم وذلك بإجبار النفس على النوم في الوقت المطلوب بالطرق الطبيعية.

وأضاف أن المعدل الكافي للنوم هو على الأقل من ٧ إلى ٨ ساعات لتحافظ على صحة المخ والأعصاب والجسم.

وتابع الدكتور الخضيري: “نصيحة إلى الطلاب والطالبات بأهمية النظام الغذائي الصحي بحيث يشمل الورقيات والفاكهه الحمضية والخضار ويكون الإفطار من الحبوب الكاملة والمكسرات وتحليتها بالزبيب أو قطع التمر أو كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة عسل وتعتبر وجبة الافطار هي أهم وجبة”.

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