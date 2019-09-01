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«الجوازات» تكشف حقيقة زيادة رسوم الإقامة لـ«السائق الخاص»

«الجوازات» تكشف حقيقة زيادة رسوم الإقامة لـ«السائق الخاص»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات حقيقة ما يتم تناقله عن توجهها لزيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص وما ذكر من أنها ستصبح مثل باقي المهن ابتداءً من العام الهجري الجديد 1/ 1/ 1441هـ.

ونفت الجوازات خلال ردّها على بعض الاستفسارات وجود توجه لديها بزيادة  رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن تراجع أعداد سائقي السيارات الأجانب في المملكة في الفترة الأخيرة بنسبة 7% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2017 من 1.4 مليون سائق إلى 1.3 مليون سائق بعد قرار السماح للنساء بالقيادة.

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