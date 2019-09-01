«التحالف» يُفنِّد مزاعم الحوثيين: الموقع المستهدَف في ذمار «عسكري» وليس سجناً

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الموقع الذي قصفه طيران التحالف في محافظة ذمار “هدف عسكري مشروع” وليس سجناً كما ادعت الميليشيات الحوثية.

وأضاف المالكي أن الميليشيات تغير رواياتها بشأن الموقع العسكري المستهدف في ذمار، حيث زعمت عقب تنفيذ الضربة أن التحالف قصف كلية المجتمع، ثم ادعت لاحقاً أن الموقع الذي استُهدف سجن.

وأشار إلى أن التحالف لديه إثباتات أن الموقع الذي تم قصفه (يبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة ذمار) كان “موقعاً عسكرياً” للميليشيات، وفقاً لـ”العربية”.

وشدد متحدث التحالف، على أن طيران التحالف أغار على الموقع لتحييد القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية، كما اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع.