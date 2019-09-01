مخالفات «حظر التدخين بأماكن العمل» في أول يوم تطبيق

تواصل – فريق التحرير:

تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من البلاغات والشكاوى عن مخالفات قرار حظر التدخين في أماكن العمل.

ويهدف الدليل الإرشادي للقرار والذي اعتمده وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ، لإرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات تنفيذية.

ويُلزم الدليل أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، على أن تخضع المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها.

يشار إلى أن القرار قد دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس السبت .