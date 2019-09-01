الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون لمقاعدهم

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

تجربة جديدة في أول يوم دراسة.. الكتب على طاولات الطلاب 

تجربة جديدة في أول يوم دراسة.. الكتب على طاولات الطلاب 
0

تواصل – فريق التحرير:

تجربة جديدة استقبلت بها مدارس التعليم العام في مختلف أنحاء المملكة طلابها مع مطلع العام الدراسي الجديد 1441هـ، حيث وضعت الكتب المدرسية على طاولات الطلاب والطالبات بداية من الحصة الدراسية الأولى.

ووضعت الكتب المدرسية على طاولات الطلاب والطالبات، ليجدوها أمامهم عند وصولهم للفصول، خلافاً لما كان في السابق حيث كان الطلاب يضطرون إلى النزول لساحة المدرسة أو المستودعات والانتظار لساعات ريثما يتم توزيع الكتب المدرسية عليهم.

وأنجزت الوزارة طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى

واستقبلت مدارس التعليم العام في مختلف أنحاء المملكة، صباح اليوم الأحد ،أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التدريب التقني» تُعلن قبول 52 ألفًا للعام التدريبي الجديد

«التدريب التقني» تُعلن قبول 52 ألفًا للعام التدريبي الجديد

مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة

مُرحِّباً بالمعلمين والطلاب.. «وزير التعليم»: بعودتكم تنتظم الحياة

توضيح مهم من «حماية المستهلك» بشأن الزي والكتب المدرسية 

توضيح مهم من «حماية المستهلك» بشأن الزي والكتب المدرسية 

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

وزير التعليم يكشف موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>