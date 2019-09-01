الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

هل يسبب تأخير الإفطار زيادة الوزن؟

هل يسبب تأخير الإفطار زيادة الوزن؟
0

تواصل – وكالات:

يرتبط الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر بزيادة خطر الإصابة بالسكري، ويرجع ذلك إلى سببين: الإفطار في وقت متأخر، وتناول أطعمة غنية بالدهون لإشباع الجوع أثناء السهر.

وبحسب دراسة جديدة أجريت في جامعة إلينوي يعتبر الإفطار المتأخر سبباً رئيسياً وراء البدانة والسكري.

وفسرت الدراسة التي نشرتها دورية “ديابيتيك ميديسن” كيف يؤثر تأخير وقت الإفطار على الجسم، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة من الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس وفقاً لمواعيد الساعة البيولوجية الطبيعية، والتي تنتظم حول مبدأ النوم ليلاً والاستيقاظ في بداية الصباح.

ونتيجة لعدم الاستفادة من الأنسولين، يقوم البنكرياس بإفراز المزيد منه، ونتيجة زيادته تقل حساسية الخلايا والأنسجة له، فلا يقوم بالدور المطلوب في حرق الجلوكوز.

وأوصت نتائج الدراسة بالحفاظ على مواعيد الوجبات الرئيسية لتكون متناغمة مع الساعة البيولوجية، ويساعد الحد من السهر والاستيقاظ المبكر وتناول الإفطار في بداية الصباح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عادات صحية ضرورية تحمي طفلك من مشاكل الإبصار

عادات صحية ضرورية تحمي طفلك من مشاكل الإبصار

ضبط سكر الدم وإنقاص الوزن عن طريق «حقن الهرمونات»

ضبط سكر الدم وإنقاص الوزن عن طريق «حقن الهرمونات»

إليك نظام غذائي يقيك من السكري النوع الثاني

إليك نظام غذائي يقيك من السكري النوع الثاني

أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان والسكري

أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان والسكري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>