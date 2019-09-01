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والد الطفل قتيل «الكلاب الضالة» بعرعر يروي تفاصيل المأساة

والد الطفل قتيل «الكلاب الضالة» بعرعر يروي تفاصيل المأساة
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تواصل – عرعر:

جدد سكان عدد من الأحياء بمدينة عرعر مطالبهم بإيجاد حلول عاجلة لانتشار الكلاب الضالة، خاصة بعد حادثة مهاجمتها لطفل وقتله بشراسة.

وقال والد الطفل المتوفى سعود القحيص إن ابنه خرج على غير عادته من المنزل، ليفتقدوه الساعة 11 مساء وهو الوقت الذي اكتشفت فيه الحادثة المؤلمة، حيث عثروا عليه متوفى أمام منزله.

وأشار إلى أن الكلاب الضالة موجودة في الحي منذ فترة طويلة نسبة للحفريات ووجود أماكن القمامة التي أدت لتجمع الكلاب الضالة بكميات كبيرة.

وعلق والد الطفل على الحادثة قائلاً ” الحمد لله على كل شيء، وهذا قضاء وقدر.

وعبَّر القحيص خلال مداخلة هاتفية لبرنامج mbc في أسبوع عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية والمسؤولين في البلدية.

ووجه أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بإيجاد حلول عاجلة ومناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، فيما باشرت اللجنة التي وجه بتشكيلها أسباب وقوع الحادث الذي أودى بحياة الطفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة شرسة من الكلاب الضالة.

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