هل يمكن اختراق حسابك البنكي عن طريق معلومات إيصال الصرَّاف؟

تواصل- الرياض:

أكدت البنوك السعودية أن معلومات إيصالات العمليات البنكية لا تقود أبداً إلى اختراق الحساب، وذلك حال وقوعها بأيدي محتالين أو مترصدين، مطمئنة بذلك عملاءها.

وقال المتحدث الرسمي باسمها طلعت حافظ: إن الحسابات البنكية لجميع العملاء في مأمن ولا يمكن اختراقها أو الوصول إليها أو التحويل منها عن طريق معلومات الإيصال، مشدداً على أن إجراءات الدخول إليها صارمة ومعقدة.

ونبه حافظ إلى أن إهمال الإيصال ورميه في غرفة جهاز الصراف الآلي أمر غير حضاري ومشوّه للبيئة، كما أن الإيصال يتضمن معلومات حساسة مثل الرصيد والمبلغ المسحوب، الأمر الذي قد يدفع المحتال لتتبع العميل وابتزازه بغرض السرقة.