متهورون يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض.. هكذا تعامل معهم «المرور السري» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

أوامر ملكية.. تعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي وإعفاء رئيس مكافحة الفساد

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

التحالف يعلن سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها.. ويكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

تفاصيل جديدة عن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 22.. إليك رابط التحقق

متهورون يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض.. هكذا تعامل معهم «المرور السري» (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو جهود رجال وحدة المرور السري في ضبط المخالفين والمتهورين خلال الساعات المتأخرة من الليل بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع الذي نشره السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تفاصيل مهمات ميدانية لوحدة المرور السرّي بالرياض، والتي تضمنت ضبط متهورين يسيرون بسرعات جنونية داخل طرق الرياض خلال ساعات الليل.

وتمكنت إحدى الدوريات خلال المقطع، في تعقب وضبط سيارة مخالفة كان قائدها يقود بسرعة جنونية مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

واشتملت المهمات على ضبط مركبات تسير بسرعات عالية، ومركبات تسير دون لوحات ومخالفات متنوعة، تم اتخاذ اللازم حيالها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار بحي النهضة

مداهمة وكر لتصنيع الخمور بـ«الأسيد» وسط الرياض (فيديو)

مداهمة وكر لتصنيع الخمور بـ«الأسيد» وسط الرياض (فيديو)

إطلاق نار عشوائي شرق الرياض.. ودوريات الأمن تباشر الموقع (فيديو)

إطلاق نار عشوائي شرق الرياض.. ودوريات الأمن تباشر الموقع (فيديو)

إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات

إصابة امرأتين بـ«كورونا» في الرياض والقريات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد
“قمة النجاح وقبلة التميز!!”
مقالات

“قمة النجاح وقبلة التميز!!”

المزيد
رزق العصفور
تدوينات حرة

رزق العصفور

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>