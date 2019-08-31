متهورون يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض.. هكذا تعامل معهم «المرور السري» (فيديو)

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وثق مقطع فيديو جهود رجال وحدة المرور السري في ضبط المخالفين والمتهورين خلال الساعات المتأخرة من الليل بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع الذي نشره السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تفاصيل مهمات ميدانية لوحدة المرور السرّي بالرياض، والتي تضمنت ضبط متهورين يسيرون بسرعات جنونية داخل طرق الرياض خلال ساعات الليل.

وتمكنت إحدى الدوريات خلال المقطع، في تعقب وضبط سيارة مخالفة كان قائدها يقود بسرعة جنونية مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

واشتملت المهمات على ضبط مركبات تسير بسرعات عالية، ومركبات تسير دون لوحات ومخالفات متنوعة، تم اتخاذ اللازم حيالها.