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توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد

توظيف 10 آلاف معلم ومعلمة استعداداً للعام الدراسي الجديد
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تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور أمين يوسف نعمان، عن توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة استعدادا للعام الدراسي الجديد 1441هـ الذي يبدأ الأحد.

وقال نعمان في مداخلة بقناة الإخبارية إن الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد شمل توفير الاحتياجات والمتطلبات للوظائف التعليمية في جميع مدارس المملكة، ومنها توظيف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة باشروا العمل في مدارسهم بالفعل.

وأضاف أن هؤلاء المعلمين وُزعوا على 47 إدارة تعليمية، في جميع مناطق المملكة، مضيفا أن جميع الكتب وُزعت على المدارس في وقت مبكر، كما وُفرت التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات ومختبرات وفصول ذكية.

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