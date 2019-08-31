تقدُّم الجيش اليمني في صعدة.. ومقتل قائد المحور الحوثي

تواصل – وكالات:

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، من إحراز تقدم جديد في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، في حين تم قتل عدد من القيادات الحوثية منها ‏المسؤول عن قيادة محور صعدة عسكرياً، العميد ركن أمين الحميري.

وقالت مصادر يمنية إن قوات الجيش حررت عدداً من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ‏

الجدير بالذكر أن الجيش اليمني، يخوض بدعم من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من ثمانية محاور قتالية في معقل الحوثيين في مديريات محافظة صعدة.