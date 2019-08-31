عودة الأثر المزعوم لـ«قدم الرسوم».. هذا ما فعله وافدون

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الجاليات الآسيوية بإزالة الطبقة الإسمنتية من موضع زعموا أنه لقدم الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن قامت لجنة حكومية عاجلة مكونة من جهات حكومية عدة في مركز ينبع النخل بطمس الأثر في وقت سابق.

وأظهر المقطع، قيام بعض الجاليات الآسيوية بإزالة الأسمنت بعد طمس لجان حكومية هذا الأثر؛ إذ قاموا بصب الماء في الأثر، وشربوا وقبَّلوا هذا الأثر، ودعوا الله، وتبركوا به معتقدين أنه أثر لقدم الرسول -عليه أفضل السلام والتسليم-؛ لذا أصبح مزارًا للجالية الآسيوية.

يذكر أن هذا الأثر تشكل، بحسب المعلومات المتداولة، بعد إنشاء شكل لتزيين مدخل مركز ينبع النخل على أحد الجبال، وقيام عامل بغرس قدمه بصبة خرسانية؛ وهو ما أحدث هذه الضجة من بعض الجاليات الآسيوية.

وطالب العديد من المواطنين بتدخُّل عاجل من الجهات المختصة لإزالة هذا الأثر ومعالمه نهائيًّا وليس طمس معالمه فقط.